Corigliano-Rossano: solidarietà al sindaco di San Demetrio Corone vittima di minacce

L’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano esprime vicinanza a Ernesto Madeo, sindaco di San Demetrio Corone, vittima di un vile gesto intimidatorio. “Il grave atto intimidatorio ai danni del collega è inammissibile – commenta il sindaco Flavio Stasi – e rappresenta non solo un barbaro atto di violenza, ma anche un attacco alle istituzioni in generale e soprattutto di quelle più prossime ai problemi dei cittadini, ovvero i sindaci. Siamo al fianco di Ernesto Madeo senza tentennamenti come siamo al fianco di tutti gli amministratori che si trovano di fronte a forme di arroganza, di violenza, di intimidazione. È necessario fare quadrato perché anche in questo caso, difendere le Istituzioni significa difendere la democrazia quindi la libertà di una comunità“.