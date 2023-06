Corigliano-Rossano: ritrovata droga in un lido, arrestato dipendente

StrettoWeb

L’arrivo dell’estate, si sa, coincide con l’inizio della movida in riva al mare. Lidi e locali pullulano sui lungomari delle coste calabresi garantendo divertimento e leggerezza ai giovani della nostra regione. Il divertimento però, deve essere responsabile, anche grazie ai controlli e all’aiuto da parte delle forze dell’ordine locali. Lo sa bene la Compagnia dei Carabinieri di Corigliano-Rossano, presente in questi giorni lungo la litoranea per una serie di controlli a stretto giro. Ed è durante uno di questi controlli, sul lungomare di Schiavonea della zona di Corigliano, che i militari hanno arrestato il dipendente di un lido balneare per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, nello specifico di 20 grammi di anfetamine.

L’uomo infatti, secondo quanto si ipotizza dai primi riscontri, era soggetto ad attività investigativa da parte dei Carabinieri i quali, dopo averlo visto assumere un quantitativo della sostanza, l’hanno poi seguito scoprendo le sue intenzioni di spaccio all’interno del locale, incurante del grande flusso di gente che lo circondava. A seguito di perquisizione del lido che ha permesso il ritrovamento di due bustine contenenti anfetamina, il dipendente è stato tratto in arresto e si trova ora ai domiciliari.