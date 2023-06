Corigliano-Rossano e il ‘caso’ delle green bike: “smaltite abusivamente nel pozzo luce del parcheggio comunale”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Se nel 2018 ci chiedevamo che fine avessero fatto le biciclette a pedalata assistita, oggi abbiamo una risposta alla nostra domanda: sono finite in quella che, a tutti gli effetti, è una discarica abusiva all’interno degli spazi del municipio. Le immagini parlano da sé. Una parte di quelle 30 green bike, acquistate dall’allora Comune di Rossano per un costo di 60 mila euro, utili già allora a sostenere il complesso processo della transizione ecologica, è stata smaltita abusivamente. Dove? Nel pozzo luce del parcheggio multipiano comunale di viale Aldo Moro insieme a copertoni d’auto, vecchi estintori e altri oggetti di plastica. Giacciono lì, non si sa da quanto tempo, in un melmoso acquitrino; un cimitero di rottami nel cuore della città”.

È quanto denuncia il vice segretario nazionale della Federazione Nazionale Agricoltura (FNA) e Presidente nazionale di EPAS – Ente di Patronato e di Assistenza Sociale, Mario Smurra che chiede al Sindaco Flavio Stasi di spiegare pubblicamente come mai quelle biciclette si trovino in quello stato.

“Cinque anni fa – aggiunge Smurra – chiedemmo all’allora Commissario prefettizio, dato l’inutilizzo delle biciclette, di metterle a disposizione di associazioni ed enti sociali (allegata foto bicilette anno 2018) che operano in città in modo che potessero essere utilizzate. All’epoca non ricevemmo risposta. Ma almeno – precisa – sapevamo che le 30 bici rimanevano custodite nei locali del parcheggio comunale a prendere polvere e senza manutenzione”.

“Oggi, a distanza di un lustro, scopriamo che da oggetti inutilizzati sono diventati rifiuti pericolosi smaltiti abusivamente in un angolo buio di quel parcheggio pubblico di proprietà delle istituzioni locali, lontano da occhi indiscreti. Il dramma è che il responsabile finale di questo gesto non è un qualsiasi cittadino incivile ma nientemeno che il Comune, quell’ente giuridico preposto al controllo, alla promozione e alla tutela delle buone pratiche di educazione civica”.