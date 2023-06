Corigliano-Rossano scende in campo: triangolare di beneficenza per l’Emilia Romagna

StrettoWeb

“La nostra comunità sa cosa significa spalare fango sulla strada, sa cosa significa recuperare un’auto in fondo alla strada dopo che questa è stata trascinata dalla forza dell’acqua, sa cosa significa tirare fuori i mobili ormai da buttare perché zuppi di limo”. Lo dichiara il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, in un post su Facebook circa l’evento di beneficenza per le regioni alluvionate. “Per questo un triangolare di beneficenza per l’Emilia Romagna, organizzato dal team Smile Service insieme alle squadre dell’Ordine dei Medici ed alla United Over 40 non poteva non trovare il nostro sostegno. Non è scontato impiegare tempo e risorse – conclude Stasi – per organizzare una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà, e queste iniziative hanno trovato e continueranno sempre a trovare l’appoggio dell’Amministrazione“.