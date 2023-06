”Corali Note Musicali”: evento a San Leo di Pellaro | FOTO

StrettoWeb

Si è svolta presso la chiesa Santa Maria Regina della Pace a San Leo di Pellaro (RC) la prima edizione di un evento culturale che vede coinvolti diversi cori parrocchiali del territorio. L’evento indeato dall’Associazione culturale Melany Art l’Oasi Creativa, è stato sin da subito accolto e patrocinato dalla Pro Loco Reggio Sud che da sempre si occupa di promuovere, valorizzare la cultura in tutte le sue forme. Il progetto vuole lanciare un messaggio di sensibilizzazione e di aggregazione che rafforzi i valori di cittadinanza a livello locale, migliorando e favorendo i rapporti fra cittadini. Ed ecco che diversi cori del territorio si sono ritrovati ad esprimere le loro migliori performance durante l’evento presso la chiesa di San Leo.

Presenti i seguenti cori: “Schola Cantorum” della Parrocchia S. Maria D’Itria di Rosalì, diretti dal responsabile coro Patrizia Pino; “Mater Decor Carmeli” della Parrocchia Maria SS della Consolazione di Oliveto, diretti dal responsabile coro Tito Paviglianiti; “Regina Pacis” della Parrocchia S. Maria Regina della Pace di San Leo – Pellaro, diretti dal responsabile coro Giovanna Dascola. Cori che si sono alternati con cinque brani a testa con repertori sacri e non, cori parrocchiali che si son resi sin da subito disponibili all’invito per rappresentare le proprie realtà locali e che hanno terminato la serata con un canto tutti assieme. Una bella rassegna corale che ha allietato la cittadinanza composta da adulti e ragazzi che hanno partecipato ed hanno potuto godere dello star bene grazie ai canti che generano emozioni, riflessioni e la musica che stimola la consapevolezza interiore, accresce il nostro benessere e migliora il nostro umore.

Presente e molto contento di questa prima iniziativa che si è svolta presso la propria parrocchia il sacerdote don Roberto Aparo, che ringraziamo per l’ospitalità e la collaborazione. La serata è proseguita con la degustazione di un ricco buffet di dolci, offerti dall’associazione organizzatrice, tutti prodotti fatti in casa a cura della presidente dell’Associaz. Melany Art, Teresa Pavone e delle sue associate. Presente anche l’associazione “In Cammino ODV, con la presidente Francesca Gangemi. Si ringraziano ulteriormente tutti i responsabili dei cori e tutti i coristi che hanno reso possibile questo evento, continuiamo nell’intento di creare sinergie fra associazioni per migliorare la qualità di vita nel territorio, promuovendo e valorizzando le diverse attività culturali.