Conti pubblici: ad aprile debito +21,8 mld, nuovo record a 2811,6 mld**

Roma, 15 giu.(Adnkronos) – – Non si ferma la corsa del debito pubblico che ad aprile è aumentato ancora per 21,8 miliardi rispetto al mese precedente, toccando il livello record di 2811,6 miliardi. Lo comunica Bankitalia spiegando che l?incremento riflette la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (10,9 miliardi, a 40,3), il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (9,1 miliardi), nonché l?effetto degli scarti e dei premi all?emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all?inflazione e della variazione dei tassi di cambio (1,8 miliardi).

Quanto alla ripartizione per sottosettori, la variazione del debito ha riguardato quasi interamente quello delle Amministrazioni centrali, mentre il debito delle Amministrazioni locali e degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente stabile