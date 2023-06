Conferenza Mondiale Consulte studentesche, anche la Calabria si confronta con i giovani asiatici

StrettoWeb

E’ un grande onore per le Consulte provinciali studentesche d’Italia l’invito alla II conferenza mondiale AYSAN-Italy che si svolge presso il Segretariato di Giacarta dove si trova, attualmente, la delegazione italiana costituita da: Franca Falduto, Responsabile regionale delle CCPPSS per l’USR Calabria, diretto dalla D.G. Iunti, e tre Presidenti di Consulta: Viola Carollo, Giovanna Mostarda ed Emilia Pace rispettivamente appartenenti alle CCPPSS del Veneto, del Lazio e della Sicilia.

Le stesse sono state designate dal MIM-Direzione Generale dello Studente- su indicazione dell’Ufficio nazionale di Coordinamento delle Consulte sulla base di alcuni requisiti stabiliti da Global Action, l’organizzazione fondata da Pierfrancesco Torrisi e presieduta da Carlotta Venza che con uno staff di giovani professionisti ha realizzato questo straordinario progetto pioniere in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Italiano (MAECI) ed il Segretariato ASEAN.

L’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico è un’organizzazione politica, economica e culturale di stati del sud-est asiatico, a cui è collegata l’omonima area di libero scambio connessa ad Australia, Nuova Zelanda, Repubblica Popolare Cinese, Corea del Sud e Giappone. Le dieci nazioni che la compongono hanno firmato il Trattato di Bangkok che designa l’area come spazio privo di armi nucleari e prevede anche un protocollo ancora aperto alla firma di Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti.

All’Aysan-Italy Youth Conference partecipano quindi, insieme alla delegazione italiana, le altre 10 provenienti dai Paesi firmatari per discutere, in lingua inglese, tematiche di grande attualità: Climate Change & Food Security, Digitalisation & Youth Empowerment, Challenges, Opportunities e Youth Engagement, Role of the Youth in the XXI Century. Su tali temi i partecipanti sono stati coinvolti in una lunga attività di alta formazione propedeutica online con Esperti di spicco di: MAECI, Segretariato e Youth Organization ASEAN e FAO.

“Grandi ideali nei quali i giovani credono profondamente – dichiara Franca Falduto – animano il dibattito in corso con l’obiettivo finale di stilare un documento che sarà consegnato alle Autorità istituzionali presenti alla cerimonia di chiusura di un’esperienza che lascerà certamente in ognuno la volontà d’ispirare la propria vita a principi che stanno alla base del rispetto della dignità umana, ovvero: la solidarietà e lo sviluppo di una cultura sociale che abbia concretamente al centro l’uomo, con le sue attese, le sue speranze e le sue giuste aspirazioni”.