Italiane in Europa, un’altra beffa: Fiorentina sconfitta in finale di Conference, il West Ham vince al 90′

Un’altra sconfitta in finale di un’italiana in Europa. Un’altra beffa in finale di un’italiana in Europa. Dopo la Roma in Europa League col Siviglia, anche la Fiorentina perde l’ultimo atto di Conference League contro il West Ham. Una partita dominata ma persa, per 2-1, al 90′. Sfortuna e imprecisione, anche questa sera, al netto di un avversario – come gli spagnoli – a cui ogni episodio gira alla perfezione. Resta grandiosa la stagione della Fiorentina e del calabrese Commisso, capaci di centrare due finali – quella di Coppa Italia e questa – entrambe però perse.

Conference League, West Ham-Fiorentina: la partita

Il copione di gara è chiaro sin dall’inizio e non cambia nel corso della serata. Le due squadre, infatti, non mutano i propri atteggiamenti tattici: la Fiorentina si conferma intraprendente, nel palleggio, nell’intensità e nell’attacco alla porta con tanti uomini, prendendosi i rischi nelle ripartenze ospiti; gli inglesi, invece, chiudono ogni varco, difendendosi in maniera ordinata e provando a pungere in contropiede.

Da segnalare, però, tanti errori anche banali in fase di appoggio. Nel primo tempo sono due episodi gli episodi chiave: il match sospeso per qualche minuto a causa del lancio di oggetti dai tifosi inglesi a Biraghi, costretto alla fasciatura in testa per via del sangue in seguito alla ferita aperta; il gol annullato a Jovic in pieno recupero, per un leggero fuorigioco.

La ripresa non cambia, nell’andamento, ma in questo caso arrivano i gol. Nel miglior momento viola, ecco il rigore per il West Ham. Braccio largo di Biraghi nel prendere posizione su un avversario: l’arbitro non ravvede, ma il Var conferma. Dal dischetto Benrahma fa centro. Non c’è, però, da parte degli inglesi, il tempo di festeggiare. Su una verticalizzazione, Bonaventura raccoglie una sponda aerea e incrocia di destro. E’ subito 1-1. La squadra di Italiano ha l’inerzia dalla sua parte, ma non la sfrutta, forse anche per un po’ di stanchezza. E’ il West Ham che invece si fa maggiormente vivo, beffando (immeritatamente) gli avversari al 90′. Imbucata centrale di Paquetà per Bowen, che scatta sul filo, beffa la dormiente difesa viola e batte Terraciano. E’ il definitivo 2-1. Finisce così. Al momento, il bilancio delle tre italiane nelle tre finali europee è amaro. C’è un’altra possibilità, nella Coppa più importante: un altro Italia contro Inghilterra sabato, per Inter-Manchester City di Champions League.