Concessioni Portuali, Uiltrasporti Messina: “ottima notizia la conferma dell’inserimento delle clausole sociali per la salvaguardia dei lavoratori”

Tra le righe della vertenza giudiziaria sul bando per la concessione della Rada San Francesco, giudichiamo di fondamentale importanza la conferma, giunta a mezzo stampa da parte dell’Adsp dello Stretto, della precisa volontà di “introdurre in tutti i bandi per il rilascio delle concessioni per lo svolgimento di operazioni portuali l’obbligo, prima non esistente, per i concessionari di applicare il Contratto nazionale dei Porti e, in fase di subentro per nuova assegnazione, le clausole sociali a tutela dei lavoratori impiegati”.

“Già nel finire del 2021 la Uiltrasporti chiese garanzia delle clausole sociali nei bandi della Adsp per i lavoratori impiegati nei porti – dichiarano Michele Barresi e Antonino Di Mento segretari Uiltrasporti Messina – e da subito arrivarono le garanzie in tal senso del neo insediato presidente Mario Mega . Ad oggi che sono in scadenza le concessioni dei due importanti terminal di Tremestieri e Norimberga – concludono Barresi e Di Mento – rassicura che questa Adsp abbia come linea guida la tutela contrattuale e occupazionale dei lavoratori e ci diciamo disponibili da subito ad un confronto con l’Adsp sui bandi di prossima stesura per i due porti cittadini”.