La comunità come una famiglia: appuntamento al 26 giugno al centro di solidarietà di Catanzaro per la “Giornata Mondiale contro la Droga”

Una serata da vivere insieme, come comunità che abbraccia e accoglie, dove si vive insieme, si rispettano i bisogni di ciascuno e ci si aiuta l’uno con l’altro. Una comunità che – da luogo di riflessione dove si impara a conoscere se stessi e il proprio vissuto – è diventata famiglia. Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale contro il consumo ed il traffico illecito di droga che ricorre il 26 giugno, il Centro Calabrese di solidarietà ha organizzato un evento con gli ospiti di Villa Emilia (struttura che opera con lo scopo di assicurare trattamenti residenziali mirati al recupero personale e al reinserimento).

In particolare, nel corso dell’iniziativa che si terrà a partire dalle 17.30 al Polivalente di Catanzaro, in via Fontana Vecchia, si terrà la cerimonia delle “graduazioni” dedicata alle ragazze e ai ragazzi che hanno concluso positivamente il programma terapeutico. Una occasione importante per stare insieme, per ospiti, operatori, educatori e personale amministrativo dell’Ente del Terzo settore che dal 20 marzo 1986 opera nel campo del disagio e dell’emarginazione.

La manifestazione prevede, dopo la presentazione, il reading dei ragazzi di brani tratti da “Giovanni e Paolo – Gli antieroi”, di Francesco Passafaro, e quindi la cerimonia delle Graduazioni, per concludere con apericena. Ricordiamo che la Giornata mondiale contro il consumo ed il traffico illecito di droga che risale al 1987, ed è stata voluta dall’assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare l’obiettivo comune a tutti gli Stati membri di creare una comunità internazionale libera dalla droga.