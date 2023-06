Compleanno speciale per l’On. Cannizzaro: in sella alla sua auto per la Cronoscalata | VIDEO

StrettoWeb

L’Onorevole Francesco Cannizzaro ha due grandi passioni: la politica e le auto. Oggi è il suo compleanno e non avrebbe potuto festeggiarlo meglio, accanto a una delle due passioni. Il deputato reggino, infatti, nella giornata odierna era in sella alla sua auto per le prove ufficiali della Cronoscalata Santo Stefano Gambarie.

“Un compleanno che è lo specchio della mia vita: DI CORSA, andando sempre al massimo – ha scritto su Facebook – Il mio 41° è tra le curve dell’Aspromonte, insieme a tutti gli altri piloti della storica Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie. Non potevo chiedere coincidenza migliore! Ora torno in gara… e se non rispondo a messaggi e telefonate… beh, mi scuserete, ma vi ho svelato il perché!”.

Cannizzaro è stato poi intercettato da StrettoWeb, che lo ha intervistato a margine delle prove. “Io sono abituato agli slalom, ma qui è un bellissimo tracciato”. E svela quando è scattata la sua passione per le auto. In evidenza la video-intervista.