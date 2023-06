Colpi di pistola contro l’auto di un calciatore: aveva perso la finale playoff

StrettoWeb

A poche ore dalla sconfitta a Lecco, quando è sfumato il sogno Serie B, qualcuno si è introdotto nello stadio Zaccheria di Foggia, dov’era parcheggiata la Jeep del capitano dei rossoneri, Davide Di Pasquale, e ha sparato tre colpi di pistola sul finestrino del conducente. Questo l’episodio avvenuto dopo lo stop pugliese in casa dei lombardi. I tifosi, e quindi la gara persa, potrebbero però non c’entrare, quantomeno secondo quanto confessato dagli ultras.

Infatti lo stesso Di Pasquale, che a Lecco era in panchina, è arrivato con i compagni nel pomeriggio a Foggia, dove i supporter dei rossoneri, compresi gli ultras, lo avrebbero incontrato assicurando che le tifoserie non c’entrano e che non si tratterebbe di una ritorsione. Sull’accaduto sta indagando la Digos utilizzando anche le immagini del circuito di videosorveglianza dello stadio.