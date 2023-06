Coldiretti, Donne Impresa: Serena Fortugno eletta responsabile provinciale di Reggio Calabria

StrettoWeb

L’Assemblea di Donne Impresa Coldiretti Reggio Calabria ha eletto Serena Fortugno responsabile provinciale per i prossimi cinque anni. L’assemblea che ha visto una grande partecipazione di donne imprenditrici agricole, si è tenuta nella sede della Fattoria della Piana a Candidoni (RC). Quello di Donne Impresa è un movimento che riunisce le socie di Coldiretti con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile agricola, organizzare attività culturali e di comunicazione con i consumatori ed elaborare proposte per le politiche sociali con un’attenzione particolare ai progetti che le riguardano.

Serena è titolare dell’azienda agricola Fortugno a Reggio Calabria, che dal 1900 si occupa della coltivazione del frutto fresco di bergamotto ed è la prima donna che dopo 100 anni ha ereditato l’esperienza della sua famiglia nella coltivazione del pregiato frutto che con circa 1500 ettari coltivati tutti in Calabria dove si concentra la totalità della produzione nazionale e ben il 90% di quella mondiale e che in questi ultimi anni ha avuto un vero e proprio boom con diversi utilizzi.

“Ringrazio il Movimento, le colleghe per la fiducia che hanno riposto in me – è stato il commento a caldo della neo-responsabile – e sono pronta a svolgere per i prossimi cinque anni, insieme al direttivo, questo importante ruolo con impegno e dedizione con un lavoro assiduo e costante. L’imprenditoria femminile va ancor più valorizzata e porremo – ha aggiunto – grande attenzione a svolgere una forte azione divulgativa e didattica nelle scuole e tra i cittadini-consumatori offrendo risposte anche ai nuovi bisogni della società: salute, benessere, ambiente, territorio”.

“Donna e impresa agricola sono un binomio sempre più inscindibile – ha commentato Pietro Sirianni, direttore della Coldiretti di Reggio Calabria – la prontezza con cui le donne hanno saputo trasformare ruoli e saperi in impresa costituisce un importante patrimonio per Coldiretti”.

Le imprenditrici agricole della provincia reggina rappresentano una quota importante e imprescindibile nella realtà produttiva provinciale dimostrando tutti i giorni, con le loro famiglie, l’importanza di fare sempre meglio per offrire prodotti sempre più salutari e sempre più sostenibili. Mandano avanti le aziende con senso di responsabilità, anche conciliando i tempi del lavoro con quelli della famiglia, nella piena consapevolezza che dal loro lavoro dipende il futuro di tutti.