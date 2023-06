“Coca Cola siciliana di fatto, ma dietro c’è Capo Vaticano”. La polemica: “come siamo caduti in basso”

StrettoWeb

La Coca Cola celebra la Sicilia. Ma nello sfondo dietro c’è la… Calabria. E va bene che le due Regioni sono simili, e va bene che Reggio e Messina si toccano, ma qui la gaffe è evidente. A farlo notare, in un post sui social, è Michele Mirabello, ex Consigliere Regionale vibonese del PD. “Di ritorno da Catania – scrive – mi fermo in una nota Rosticceria messinese sul Viale Boccetta, e, mentre divoro un arancino, scopro, senza aver bevuto alcoolici (giuro!), ammirando una bella foto che campeggia al centro del locale, proprio dietro al banco, che per la “Coca Cola” Capo Vaticano si trova in Sicilia, e ne rappresenta l’immagine! Ecco come si svende un territorio. Siamo proprio caduti in basso!”.

Come spiega Mirabello, nella foto viene esaltata la Sicilia ma è presente lo sfondo della nota (e panoramica, fotograficamente parlando) spiaggia di Grotticelle a Capo Vaticano. Un errore abbastanza grave, specie per una delle multinazionali più conosciute al mondo.