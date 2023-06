Co-Ro Summer Fest, “Grand Opening”: inizia l’estate con due eventi spettacolari

StrettoWeb

Una stupefacente anteprima, “Grand Opening”, di due giorni, segnerà l’avvio della nuova stagione del Coro Summer Fest, tre mesi di eventi in tutta la città, tra concerti, spettacoli teatrali, mostre, incontri, visite guidate, laboratori per bambini e ragazzi e tanto altro. Il Coro Summer Fest, che partirà ufficialmente il 29 e 30 giugno per chiudersi a settembre, è promosso dall’Amministrazione Comunale e coinvolgerà tutto il territorio cittadino, fra contrade, lungomari e montagna con eventi di ogni dimensione: dagli spettacolari concerti, alle grandi rappresentazioni teatrali, ma anche piccoli eventi a dimensione di quartiere. Una kermesse che sarà all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’accessibilità per tutti.

L’apertura è emozionante con uno spettacolo – in due giorni, in due piazze – da meraviglia e occhi spalancati. Un evento che per la prima volta farà tappa a Corigliano-Rossano. Il 29 giugno – a partire dalle 21 – la Torre Stellata, si aprirà sull’immaginifica visione di mongolfiere giganti in una parata, piena di colori, realizzata su trampoli, con splendidi costumi da originali, realizzati a mano.

Uno spettacolo di grande impatto visivo, messo in scena da attori professionisti capaci di coinvolgere con allegria il pubblico, accompagnati da un carro scenografico per l’ambientazione musicale. Un evento che coinvolgerà grandi e piccoli in un viaggio fantastico. A seguire la magia del canto sospeso da terra, con una scenografia imponente, della “Gran Dama”. Una grandissima gonna dal diametro di 6 metri si gonfia diventando un enorme pallone illuminato. Giochi di ombre, luci e colori renderanno magica la serata.

Il 30 – sempre alle 21 – al Palmeto, la grandiosità di Piano Sky, uno spettacolo unico ed emozionante che non conosce confini, uno show che comunica attraverso il linguaggio universale della musica, elevando una pianista ed il suo pianoforte fino a quattro metri di altezza, con l’impressione ottica che siano dei palloncini a sollevarli nel cielo. L’altezza è studiata per mantenere il contatto emozionale con la performance musicale dal vivo.

A seguire “Sky Whales”, una serie di “balene” gonfiabili che si muovono in aria come una famiglia di megattere, accompagnate dalla musica. Vengono azionate da 4 “burattinai” che le faranno danzare sopra gli spettatori, grazie all’utilizzo di speciali ventole interne, senza l’impiego di elio. Porteranno il loro colorato messaggio di poesia e di amore per la protezione dell’ambiente e degli animali. È un progetto originale e un’installazione mobile realizzata su misura, unendo tanti piccoli triangoli: ognuno di quei tasselli rappresenta lo sforzo comune di difendere la natura, di cui ogni individuo è parte.

“Sarà un’estate indimenticabile – dichiara l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – con i grandi concerti che già in parte abbiamo annunciato e tutto il resto della programmazione, già completata e che a breve illustreremo, presentando il cartellone intero di una formula, il Coro Summer Fest, che, nelle sue diverse declinazioni, dalla musica agli eventi per bambini, dalla cultura al teatro, già lo scorso anno ha realizzato tutta una lunga serie di sold out e di apprezzamento, non solo in città. Un cartellone in cui, anche quest’anno, penseremo alla destagionalizzazione, essendo certi sia una strada da perseguire in chiave turistica e attrattiva. Con un occhio attento alla valorizzazione in chiave turistico-culturale del nostro territorio, grazie alla scelta dei luoghi in cui si terranno gli spettacoli, che toccheranno le contrade, i lungomari e la nostra montagna”.

“Sono entusiasta di presentare questa nuova stagione del Coro Family Fest, che ha riscosso successo in tutte le sue edizioni. Eventi di formazione classica riletti in chiave pop e moderna, con una specifica attenzione a temi legati all’inclusività – afferma l’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi – posso anticipare che tornerà le Circ’Hulon, apprezzatissimo lo scorso anno e soprattutto il grande teatro classico, con spettacoli di elevata caratura, che faranno da cornice ad eventi di grosso richiamo, ma più leggeri, in chiave di commedia”.