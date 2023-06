Ciak, si gira in Calabria! A Mendicino partono le riprese di “Quando soffia il vento” con Ettore Bassi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“È ufficialmente iniziata una nuova e bellissima avventura a cui ho tenuto tantissimo e che vedrà il nostro borgo ospitare le riprese del film “Quando soffia il vento”. In un’atmosfera di festa ieri a Palazzo Campagna abbiamo accolto tutta la troupe a partire da Ettore Bassi e Lucia Rossi e presentato il progetto con una nutrita delegazione regionale dell’AIDO Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule e in collegamento la presidente nazionale Flavia Petrin. Saranno giorni di macchine da prese, di scene da girare, di magia del cinema tra i vicoli del nostro centro storico e tra le strade della nostra città scelte come location del film”. Lo dichiara il sindaco di Mendicino in provincia di Cosenza, Antonio Palermo, che ha accolto l’intera troupe durante la conferenza stampa.

“Un ultimo sentito grazie per la sua presenza al Commissario della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande e al regista Mauro Cerminara, all’attore Marcello Arnone e ad Arianna Valentini, alla bravissima conduttrice Giulia Fresca, al Rotary Club Mendicino – Serre Cosentine per la cena di gala organizzata per accogliere gli attori, agli uffici comunali della Città di Mendicino, a tutta l’amministrazione comunale. Un ringraziamento speciale, infine, al produttore e location manager Pasquale Arnone per aver scelto Mendicino per ambientare questo corto dal profondo valore sociale. E ora non resta che dire: CIAK, si gira!”.