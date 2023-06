StrettoWeb

Una lezione ai bigotti. Un’altra lezione ai bigotti. L’ennesima. Ma probabilmente non servirà a nulla, perché continueranno a vivere nel loro mondo perbenista e politicamente corretto. Perché questo? Perché c’è una novità nella storia diventata virale in questi giorni riguardante il commento dei due ex piloti Valsecchi e Bobbi a Sky, alla presenza della giornalista Federica Masolin, nei confronti di due ragazze presenti nell’inquadratura dopo il Gp di Spagna di Formula Uno. Una battuta sarcastica, ironica, spinta, ma non volgare e violenta, come invece hanno voluto far intendere i bigotti di cui sopra, che hanno parlato di scandalo e hanno costretto i commentatori – sospesi per un Gp, a quanto riferiscono alcuni media – a chiedere scusa.

La risposta di Christine Zonca, oggetto di apprezzamenti dai commentatori Sky

La novità sta nell’intervento pubblico di una delle due ragazze, Christine Zonca, che poi in realtà è già famosa, nonché già conosciuta nel mondo automobilistico, in quanto pilota di rally. Intervistata da MOW, la donna si è schierata al fianco dei due commentatori, rifilando una lezione netta a perbenisti e bigotti: “mi dispiace molto che si sia scatenato tutto questo caso – ha spiegato – conosco bene Davide e Matteo e quando ho scoperto che cosa fosse successo li ho sentiti personalmente perché mi dispiace tantissimo che sia scoppiata una bomba per un semplice complimento”.

Qualcuno, anche tra i grandi media – come il Corriere della Sera – ha definito la battuta volgare, sessista e scandalosa. Strano, per la diretta interessa invece è un semplice complimento. “Hanno fatto una battuta innocua e genuina, un complimento educato. E parlo anche per l’altra ragazza inquadrata: nessuna di noi due si è sentita offesa da questa storia”.

“Quando ho sentito che forse li sospenderanno per un Gran Premio – aggiunge – ho pensato fosse davvero assurdo: ci sono problemi veri per le donne nel motorsport, io che vivo questo ambiente come pilota lo so bene, e se questa indignazione si concentrasse su altro forse andremmo davvero avanti”. Parola fine, almeno su questa vicenda. C’è ancora un barlume di speranza in un mondo sempre più al contrario.

Chi è Christine Zonca

Di origini italo-spagnole, è nata da genitori italiani e, dopo aver vissuto a Perugia e Varese, si è trasferita alla Canarie. Già da piccola è forte la passione per i motori e in particolare per il Rally. Oggi, infatti, Christine compete nel campionato Extreme E (fuoristrada elettrici da oltre 500 cavalli)) con il team creato dal famoso dj Carl Cox