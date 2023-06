Chiude “TheBorderline”, il canale degli youtuber coinvolti nella morte del piccolo Manuel

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il tragico incidente di Casal Palocco, dove ha perso la vita il piccolo Manuel di 5 anni per colpa di una challenge social, ha portato alla chiusura del canale YouTube “TheBorderline”. Aperto nel 2020, gli youtuber creatori del progetto, uno dei quali – Matteo Di Pietro – ora indagato per omicidio stradale, chiude i battenti con un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia del bimbo scomparso. Niente più challenge estreme a intrattenere il pubblico, solo un enorme vuoto e, forse, senso di colpa per la tragedia che si è consumata.

“I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore – cita il testo pubblicato in un breve video di 40 secondi. “Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio”. E concludono, ancora una volta, ricordano la piccola vittima: “il nostro pensiero è solo per Manuel”.