Catona Calcio, ufficiale il primo acquisto: arriva il trequartista Emanuele Spanti

“La società del Catona Calcio comunica di aver tesserato l’attaccante Emanuele Spanti. Classe 1994, ex Reggina, Catona, Bagnarese, va a rinforzare il club reggino. Il “ diesse” Michele Cotroneo sta lavorando di concerto con il neo tecnico Daniele Carrozza per allestire un team competitivo”. Così in una nota la società reggina.

Il direttore generale Antonio Violante: “sono contento del gruppo di lavoro, c’è entusiasmo e spirito di gruppo, contiamo fra l’altro per l’avvio celere dei lavori di ristrutturazione dello stadio “Reitano” di Catona”.