Il Catanzaro vuole festeggiare la Serie B con un colpaccio: “contatti con l’entourage del calciatore”

Un colpaccio. Il possibile colpo dell’estate in Serie B. Una Serie B che non potrebbe essere festeggiata al meglio. Stiamo parlando del Catanzaro, che dopo la conferma di Vivarini ha già cominciato a pianificare il mercato per allestire la squadra della prossima stagione, a partire dal suo pupillo, Pietro Iemmello.

Il Presidente Noto non dovrebbe commettere l’errore di smantellare, partendo invece da una buona base della rosa che ha stravinto il campionato, come è stato per Sudtirol e Bari quest’anno. Organico che va ovviamente puntellato con alcuni colpi e tra questi potrebbe esserci appunto quello dell’estate: Franco Vazquez. Il fortissimo attaccante ex Palermo ha sfiorato quest’anno la Serie A col Parma, giocando da falso nove nella parte finale. Talentuoso, fuori categoria, secondo la Gazzetta di Parma ci sarebbero stati contatti tra il club giallorosso e l’entourage del calciatore.