Catanzaro, arriva la “Giornata Fai Cisl” per la cura dell’ambiente

La Fai Cisl Magna Graecia Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia celebra la “Giornata mondiale dell’ambiente” con una manifestazione che si terrà lunedì 5 giugno con inizio alle ore 9 nel Parco Li Comuni, all’interno della Pineta di Siano a Catanzaro. L’iniziativa – organizzata per la quinta giornata nazionale Fai Cisl per la cura dell’ambiente nell’ambito del progetto “Fai bella l’Italia” – si svolge in un luogo simbolo della città di Catanzaro, colpito nell’estate del 2021 da un grave incendio. Dopo i saluti istituzionali, durante la giornata si svolgeranno diverse attività volte a rafforzare la sensibilità sui temi della cura dell’ambiente e della salvaguardia del territorio, di significativo valore educativo per i giovani studenti invitati a partecipare all’iniziativa.