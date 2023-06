Catania, uomo minaccia turisti con una pistola dopo incidente stradale con il figlio

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto a Catania. Il figlio è coinvolto in un incidente stradale con dei turisti e il padre si presenta sul luogo del sinistro minacciando tutti con una pistola e costringendoli a rifugiarsi in un hotel. Sul posto è intervenuta la Polizia. I due turisti con l’aiuto dell’addetto alla reception dell’hotel, hanno raccontato di essere rimasti coinvolti, poco prima, in un incidente stradale, senza feriti, con un motociclo con a bordo il solo conducente, con il quale si erano scambiate le generalità per poi rivolgersi alle proprie assicurazioni.

Ma sul posto era anche giunto il padre del giovane e i due turisti, visto ciò, impauriti si sono rifugiati all’interno dell’auto. L’uomo li invitati a scendere dal veicolo, sottolineando che se non lo avessero fatto li avrebbe uccisi e per impaurirli ha anche estratto dalla cintola dei pantaloni una pistola con la quale li minacciava. I due a questo punto scendevano repentinamente dall’autovettura e si rifugiavano di corsa presso l’hotel. Attraverso i dati del giovane coinvolto nell’incidente i poliziotti sono risaliti alle generalità del padre, un pregiudicato catanese.

Gli agenti sono andati così a casa sua eseguendo la perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare in un ripostiglio, una pistola a salve che lo stesso ha anche ammesso di aver utilizzato per minacciare i due turisti.