Catania, due persone ferite durante una sparatoria: indaga la polizia

Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel rione Nesima a Catania. Sono stati trasferiti in diversi ospedali della città e uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Non è chiaro se i due uomini abbiamo entrambi ferite da armi da fuoco.

La sparatoria è avvenuta all’interno di un edificio di via Cantone. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione alla sala operativa. Sul posto per rilievi e indagini la squadra mobile della Questura e agenti della polizia scientifica.