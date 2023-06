Da SSD a FC: il Catania di Pelligra cambia nome e si prepara alla Serie C

StrettoWeb

Dopo aver stradominato il proprio girone di Serie D, al primo anno della nuova proprietà, il Catania di Ross Pelligra si prepara ad affrontare la C non solo in campo, ma anche fuori. E’ ufficiale, infatti, il cambio denominazione, da SSD a FC, come riferisce lo stesso club in una nota.

“Mercoledì 7 giugno 2023, dinanzi al notaio Grazia Manuela Banna – si legge – l’assemblea straordinaria del nostro club ha disposto l’adeguamento statutario e la modifica della ragione sociale, operazioni necessarie per l’iscrizione al campionato professionistico Serie C 2023/2024 ai sensi della normativa vigente e in ossequio alle prescrizioni federali. La Federazione Italiana Giuoco Calcio riconosce la nuova denominazione Catania Football Club. Catania Football Club è una società a responsabilità limitata (S.r.l.)”.