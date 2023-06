Catania: minaccia con una pistola un imprenditore per farsi pagare un lavoro, arrestato

StrettoWeb

A Giarre i Carabinieri hanno arrestato un 47enne anni con l’accusa di tentata estorsione ai danni di un imprenditore che avrebbe minacciato con una pistola per farsi consegnare mille euro a titolo di indennizzo per una pregressa prestazione lavorativa. Dopo la denuncia della vittima, i militari hanno trovato l’uomo in possesso dell’arma, risultata poi una pistola a giocattolo modificata calibro 7,65 con quattro proiettili.

Dopo aver minacciato l’imprenditore il 47enne si era allontanato. I militari sono risaliti alla sua identità e a sapere che alloggiava da circa un mese in un B&b nella frazione di Macchia, dove lo hanno arrestato.

L’arma giocattolo è stata sequestrata e sottoposta ad accertamenti balistici da personale specializzato del Comando Provinciale di Catania, che ha effettivamente verificato la sua potenzialità letale a fare fuoco. Il 47enne è stato condotto in prigione. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura della detenzione cautelare carceraria.