Catania: giovedì la Cerimonia Commemorativa del 60° anniversario della fondazione della Stazione Elicotteri della Marina Militare

Giovedì 29 giugno 2023 avrà luogo la Cerimonia Commemorativa del 60° anniversario della fondazione della Stazione Elicotteri della Marina Militare di Catania (MARISTAELI Catania), costituita il 13 febbraio 1963. La cerimonia avrà inizio alle ore 10.00 e sarà presieduta dal Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio di Squadra Aurelio De Carolis. Nella giornata di sabato 1 luglio, dalle ore 09.30 alle ore 18.00, avrà luogo l’ Open Day e la Base sarà aperta alla cittadinanza; sarà possibile visitare le strutture, assistere ad attività dimostrative e conoscere da vicino gli elicotteri.

La MARISTAELI Catania nasce nel febbraio del 1963, come erede del 1° Gruppo Elicotteri, operante dal piccolo eliporto sito all’interno dell’Arsenale di Augusta, con prevalenti compiti di supporto alle operazioni navali. Alla base del progetto dello Stato Maggiore vi era la volontà di potenziare la neonata componente elicotteristica della Marina.

Oggi costituiscono parte integrante della MARISTAELI il 2° ed il 3° Gruppo Elicotteri, rispettivamente operanti con gli elicotteri delle linee AB-212, che verranno gradualmente sostituiti dal NH-90, ed EH-101, assetti tra i più tecnologicamente evoluti e in elevata prontezza per imbarcare sulle Unità della Squadra Navale che operano in scenari nazionali ed internazionali.

MARISTAELI Catania dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) per il tramite del Comando delle Forze Aeree (COMFORAER) e, oltre al supporto alla Squadra Navale, esprime un’altissima vocazione formativa, grazie al suo assetto di maggior eccellenza, il Centro Formazione Equipaggi di Volo (CeFEV), con cui predispone la formazione della totalità degli equipaggi di volo dell’Aviazione Navale.