Iniziano i casting per un nuovo film a Reggio Calabria: i profili richiesti e come candidarsi

Un nuovo film è pronto ad essere girato a Reggio Calabria. Si tratta di “Spiaggia di vetro”, per la regia di Will Geiger, in coproduzione con la Baobei Film, sostenuto con l’avviso pubblico per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria 2022. Le riprese, oltre che sul territorio metropolitano reggino, si terranno anche in Sicilia, a partire da luglio.

Per l’occasione, come informa Calabria Film Commission, “sono state avviate le attività di casting sul territorio regionale dirette da Chiara Agnello con la collaborazione del calabrese Paco Richichi. Oltre a ruoli maschili e femminili adulti cerchiamo bambini (un maschio e una femmina di circa 7/8 anni). Per candidarsi– specificando luogo di residenza e data di nascita- è possibile scrivere all’email: laspiaggiadivetro.casting@gmail.com”, si legge nella nota.