La Carovana della Prevenzione fa tappa a Corigliano-Rossano

Ascolta l'articolo

“Dopo le giornate di screening organizzate dal reparto di Utic-Cardiologia dello Spoke, un’altra iniziativa importante di prevenzione e di tutela della salute. Lo dichiara in una nota Flavio Stasi, primo cittadino di Corigliano-Rossano. Abbiamo voluto e patrocinato anche questa iniziativa il cui scopo è quello di sensibilizzare le donne ad avere cura ed attenzione verso la propria salute. Il 21 ed il 22 giugno al Palmento, grazie a quattro unità mobili ad alta tecnologia, saranno effettuati esami diagnostici gratuiti con il supporto di medici volontari. E’ una iniziativa patrocinata dal Comune di Corigliano-Rossano, sostenuta da Procter&Gamble e Fondo Fasda, in collaborazione con la Croce Rossa (Comitato Corigliano-Rossano) e l’AVIS provinciale di Cosenza. Per informazioni o prenotazioni, chiamare la Croce Rossa Corigliano-Rossano, al numero 0983510017″.