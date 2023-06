Caronte & Tourist inaugura una biblioteca in memoria dell’addetto stampa Smeriglio

StrettoWeb

La società Caronte & Tourist ha ricordato ieri Ubaldo Smeriglio, ex addetto stampa della società intitolandogli ieri una biblioteca nella sede della società.

“Quando arrivò per organizzare il neonato ufficio stampa – spiega in una nota Caronte & Tourist – era già un professionista affermato e ben noto nella sua Messina, città della quale conosceva storie, indole, riti e miti. Smeriglio era un un cronista smaliziato e disincantato ma anche un poeta dalla raffinata onirica vena; un narratore di storie, ammaliante e visionario come pochi”. “Ubaldo – prosegue la nota – era un sognatore militante, uno scettico dal cuore d’oro, un generoso capace di produrre pensiero originale anche quando ciò lo esponeva all’impopolarità, come sa bene chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e lavorarci assieme“.

Durante la cerimonia, cui hanno preso parte i vertici e di numerosi collaboratori di Caronte & Tourist, nonché i familiari del giornalista, è intervenuto il direttore responsabile della Gazzetta del Sud Alessandro Notarstefano ricordando con emozione l’amico e il collega.