Caridi, ‘front live box per essere ancora più prossimi al cittadino’

Roma, 26 giu. (Adnkronos/Labitalia) – ?È il primo sportello del genere che inauguriamo e conferma che l?Inps è da sempre impegnata a produrre servizi sempre più vicini ai cittadini. E il front live box lo è è ancora di più? perché vuole ?avvicinare ancora di più il cittadino alle Istituzioni. Il front live box si inserisce nell?ambito dei servizi di prossimità all?utenza?. Lo ha detto Vincenzo Caridi, direttore generale dell?Inps, a margine della inaugurazione del front live box nella sede di Matera dell?Istituto.

Il servizio ?ha come particolarità il trovarsi nella sede dell?Istituto e l?utente può usufruire di tutti servizi dell?Inps?, ha aggiunto il Dg evidenziando che ?siamo impegnati a incrementare i servizi di vicinanza ai cittadini. Per esempio c?è il cosiddetto ?punto utente evoluto? che consiste in una incontro tra utente e operatore della sede dentro il Comune?.

?L?Inps guarda al futuro e non può fare altrimenti -ha continuato Caridi- dopo il periodo di pandemia assieme a tutta la Pubblica amministrazione, abbiamo contribuito a offrire servizi per rialzare il Paese. E l?Inps ha puntato molto sull?innovazione tecnologica e su una trasformazione digitale dei propri servizi per erogarli in maniera più semplice, automatica e sicuramente più vicino al cittadino?.