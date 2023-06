Careri, grande commozione per i funerali della famiglia distrutta da un drammatico incidente stradale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ ancora sotto shock il paese di Careri, in provincia di Reggio Calabria, per via della morte di Caterina Pipicella e dei figli Giusy e Giovanni Marvelli a causa di un drammatico incidente stradale avvenuto giovedì scorso.

Oggi si sono svolti i funerali nel piccolo paese aspromontano e tutta la comunità ha partecipato stringendosi al dolore dei familiari con la proclamazione del lutto cittadino da parte del sindaco Giuseppe Pipicella. La funzione religiosa è stata celebrata dal vescovo della diocesi di Locri – Gerace monsignor Francesco Oliva.