Carburanti, proseguono i rialzi di benzina e gasolio

Continuano a salire i prezzi dei carburanti, sulla scia del nuovo rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Ancora in calo i prezzi dei carburanti gassosi, in particolare metano (a 1,48 euro/kg) e Gnl (sotto quota 1,3 euro/kg). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di due cent/litro sulla benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,827 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,831, pompe bianche 1,819), diesel a 1,667 euro/litro (+2, compagnie 1,672, pompe bianche 1,655). Benzina servito a 1,964 euro/litro (+2, compagnie 2,006, pompe bianche 1,880), diesel a 1,807 euro/litro (+2, compagnie 1,851, pompe bianche 1,719). Gpl servito a 0,737 euro/litro (-1, compagnie 0,747, pompe bianche 0,723), metano servito a 1,481 euro/kg (-9, compagnie 1,490, pompe bianche 1,474), Gnl 1,295 euro/kg (-21, compagnie 1,294 euro/kg, pompe bianche 1,296 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,900 euro/litro (servito 2,152), gasolio self service 1,753 euro/litro (servito 2,018), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,581 euro/kg, Gnl 1,231 euro/kg.