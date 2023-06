Carburanti: prezzi in calo negli ultimi due giorni | DETTAGLI

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Prezzi in calo negli ultimi due giorni. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni da ieri è scesa di 1 centesimo su benzina e diesel, dopo i ribassi del mercato dei prodotti petroliferi di inizio settimana. La benzina nelle ultime due sedute tuttavia ha registrato due rialzi, a fronte di un ribasso del diesel seguito da un ritocco all’insù. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,848 euro/litro (-3 millesimi rispetto a mercoledì, compagnie 1,853, pompe bianche 1,837), diesel self service a 1,689 euro/litro (-3, compagnie 1,694, pompe bianche 1,678). Benzina servito a 1,986 euro/litro (-2, compagnie 2,030, pompe bianche 1,898), diesel servito a 1,830 euro/litro (-2, compagnie 1,875, pompe bianche 1,741). Gpl servito a 0,715 euro/litro (-2, compagnie 0,726, pompe bianche 0,702), metano servito a 1,444 euro/kg (-3, compagnie 1,453, pompe bianche 1,437), Gnl 1,242 euro/kg (-1), compagnie 1,246 euro/kg, pompe bianche 1,240 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 573 euro per mille litri (+7 valore arrotondato), diesel a 545 euro per mille litri (+1 valore arrotondato). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1301,66 euro per mille litri, diesel a 1162,42 euro per mille litri.