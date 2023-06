Carburanti: calano i prezzi di benzina e gasolio. Tutti i DETTAGLI

StrettoWeb

L’annuncio dell’Arabia Saudita di un nuovo taglio della produzione di un milione dio barili al giorno in luglio ha ulteriormente galvanizzato i mercati petroliferi, già in fase ascendente da giovedì. In controtendenza i prezzi dei carburanti alla pompa, che nel lungo fine settimana del 2 giugno sono leggermente scesi. In picchiata i prezzi del metano, che toccano quota 1,5 euro/kg per la prima volta da ottobre 2021. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di un cent/litro quelli del gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un centesimo al litro sulla benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,824 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,826, pompe bianche 1,818), diesel a 1,664 euro/litro (-2, compagnie 1,668, pompe bianche 1,654). Benzina servito a 1,961 euro/litro (-2, compagnie 2,002, pompe bianche 1,881), diesel a 1,804 euro/litro (-3, compagnie 1,848, pompe bianche 1,719). Gpl servito a 0,741 euro/litro (-4, compagnie 0,752, pompe bianche 0,728), metano servito a 1,500 euro/kg (-46, compagnie 1,507, pompe bianche 1,495), Gnl 1,368 euro/kg (-44, compagnie 1,360 euro/kg, pompe bianche 1,374 euro/kg).