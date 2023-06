Capri Leone, Guglielmo Genovese medaglia d’argento ai campionati italiani paralimpici di Scherma

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ieri il Sindaco di Capri Leone Bernardette Grasso, insieme all’Assessore allo Sport Calogero Mancuso, hanno consegnato una targa di riconoscimento per meriti sportivi al concittadino Guglielmo Genovese, medaglia d’argento al campionato Italiano assoluto paralimpico di scherma, arma fioretto maschile cat C, disputato a Santa Venerina in provincia di Catania, dal 19 al 21 Maggio scorso.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale – commenta il Sindaco Grasso – crediamo che la frase riportata sulla targa celebrativa riassuma perfettamente il nostro sentimento”: «Per il grande impegno dimostrato, l’importante risultato raggiunto ai Campionati Italiani Assoluti Paralimpici del 2023 e il prestigio portato all’intera comunità, un grazie di cuore da parte dell’amministrazione comunale. Siamo certi – conclude il Primo cittadino – che questo sentimento sia condiviso da ogni singolo cittadino della comunità caprileonese”.