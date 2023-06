Caos a Corigliano-Rossano: 50enne ubriaco semina il panico nei negozi

StrettoWeb

Una mattinata movimentata quella di oggi a Schiavonea, zona marittima della città di Corigliano-Rossano: un uomo, 50 anni, in evidente stato d’ebbrezza, ha cominciato a seminare il panico tre le attività commerciali della zona. Il 50enne si aggirava soprattutto tra Via Salerno e Via Provinciale, irrompendo nei vari locali in totale stato confusionale, creando disordine e destando preoccupazione tra i cittadini. La situazione è degenerata nel momento in cui, entrato in un supermercato, ha afferrato una bottiglia brandendola contro i presenti. A quel punto sono intervenute le forze dell’ordine che, con calma, sono riuscite a bloccare l’uomo dopo vari tentativi di resistenza. Dato lo stato estremamente alterato, il colpevole è strato trasportato prima in Caserma e poi affidato alle cure del personale medico per gli accertamenti del caso.