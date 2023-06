Caos in un carcere calabrese: detenuto cerca di strangolare il vicecomandante

StrettoWeb

Un altro grave episodio dietro le sbarre del carcere di Rossano, in provincia di Cosenza. Lo scorso venerdì pomeriggio, un detenuto già precedentemente coinvolto in azioni di protesta e violente, ha aggredito il vicecomandante del penitenziario cercando di strangolarlo. L’aggressione, che poteva trasformarsi in qualcosa di ben peggiore, è stata fermata grazie all’intervento degli agenti presenti senza provocare ulteriori danni al vicecomandante in questione. Ancora una volta è vene ricordare che episodi del genere, purtroppo, sono quasi all’ordine del giorno a Rossano.

Il carcere infatti, non solo è sovraffollato, ma presenta detenuti con gravi problemi psichici che necessitano di un’assistenza adeguata. I sindacati chiedono che vengano presi provvedimenti immediati, con “una revisione della classificazione delle strutture carcerarie”, afferma Giovan Battista Durante del sindacato autonomo di polizia penitenziaria, “e una suddivisione basata sui livelli di sicurezza”.