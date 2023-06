Palermo, che nomi sul mercato: vuole costruire una corazzata per l’assalto alla Serie A

StrettoWeb

Non ci stupisce, sinceramente. Era prevedibile. Grande proprietà, organizzata, strutturata, competente e dalle infinite potenzialità economiche. Primo anno di assestamento per dare via alla programmazione, playoff non centrati ma allenatore confermato così come la base dell’organico, rinforzata coi puntelli giusti. E’ l’obiettivo del Palermo, che vuole costruire una corazzata per l’assalto alla Serie A.

Corini è stato subito confermato e mai in discussione. Così, insieme a lui, è partita immediatamente la programmazione sul mercato. Da settimane si parla di grandi nomi e uno di questi è diventato realtà: Fabio Lucioni. L’esperto ex difensore della Reggina è una garanzia di promozione, come dimostrano i salti in A con Benevento, Lecce e Frosinone. E’ il primo grande colpo della proprietà rosanero firmata City Group.

Il primo, appunto, perché la società non si vuole fermare e vorrebbe puntellare la difesa con un altro colpo esperto: Ceccaroni del Venezia. Come riporta Gazzetta dello Sport, oltre a lui, movimenti in attacco, con gli occhi puntati sul ghanese Gyasi dello Spezia, nato nel capoluogo siciliano. Rimane il nome caldo di Roberto Insigne, altro “mister-promozioni”, mentre la rosea aggiunge quelli di Partipilo e Mancuso. Insomma: a ben guardare gli obiettivi, il Palermo non scherza. Certo, soldi e grandi nomi non significano Serie A certa, ma sicuramente le intenzioni sono ambiziose e vincenti.