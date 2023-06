Calcio: Zidane, ‘non è il momento per guidare la nazionale francese’

StrettoWeb

Parigi, 13 giu. (Adnkronos) – “Ho sempre detto che quando sei stato nella nazionale francese come giocatore e poi diventi allenatore, è logico pensarci. Ma non è questo il momento giusto”. Lo ha detto Zinedine Zidane, in un’intervista al magazine GQ, sulla possibilità di guidare la nazionale di calcio francese. “Quando ero al Cannes, volevo andare al Bordeaux. Poi volevo la Juventus e quindi il Real Madrid perché era un’esperienza diversa e si stava rafforzando. Sono sempre stato ambizioso e ho sempre creduto in me stesso”, ha spiegato Zizou, senza panchina da quando nel 2021 ha lasciato il Real Madrid. “Da allenatore mentalmente ti stanchi più che da calciatore, avevo bisogno di staccare la spina”.