Calcio: Zhang, ‘orgoglioso dell’Inter, abbiamo dimostrato di non essere secondi a nessuno’

Istanbul, 10 giu. – (Adnkronos) – “Vincere e perdere fa parte dello sport. voglio complimentarmi con tutte le componenti dell’Inter: hanno dato tutti il 100%. E mi complimento con il City per l’ottima stagione. Siamo orgogliosi di essere approdati alla finale e di giocare contro i migliori, potendo anche mostrare le nostre qualità senza paura, indipendentemente dal risultato finale”. Lo dice il presidente dell’Inter, Steven Zhang, al microfoni di Sky Sport dopo il ko per 1-0 in finale di Champions League. “Penso che la mentalità e la qualità dei nostri ragazzi sia di alto livello. Non siamo inferiori a nessuno e tutti l’hanno visto stasera -aggiunge Zhang-. E’ stata una stagione positiva su cui riflettere e abbiamo già iniziato da qualche tempo a lavorare per il futuro”.