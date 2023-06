Calcio: Rodri, ‘vittoria Champions League un sogno che si avvera’

StrettoWeb

Istanbul, 10 giu. – (Adnkronos) – “Sono emozionato. È un sogno che si avvera. I tifosi hanno aspettato questo momento per tanti anni. Se lo meritano, ce lo meritiamo”. Così il centrocampista del Manchester City Rodri, autore del gol che ha regalato la vittoria della Champions League in finale contro l’Inter. “Nel sono soddisfatto del mio primo tempo, ma le finali sono così. Non puoi pretendere di giocare sempre bene. Abbiamo più ambizioni. È un sogno. Speriamo di ripeterci l’anno prossimo, ora meritiamo di festeggiare. Questo è per tutti i giocatori che hanno reso grande il club”, ha aggiunto lo spagnolo.