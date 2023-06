Calcio: mercato Milan, incontro con gli agenti di Chukwueze del Villarreal

StrettoWeb

Milano, 14 giu. – (Adnkronos) – Obiettivo esterno destro offensivo per il Milan che continua a lavorare per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Proprio il trequartista di destra è uno dei ruoli individuati come una delle priorità in questo mercato e i movimenti dei dirigenti rossoneri confermano questa volontà. Nella giornata di martedì c?è stato un lungo incontro, di circa 2 ore, a Casa Milan con gli agenti di Samuel Chukwueze (classe 1999) del Villarreal. L?esterno destro nigeriano è da giorni nel mirino del club di Cardinale e nell?incontro avuto con il suo entourage sono stati mossi altri passi. Al momento la trattativa, secondo quanto riporta Sky Sport, non fa registrare nessuna accelerata, ma i rossoneri si sono informati dettagliatamente su cifre e condizioni dell?affare, con la chiara volontà di valutare con attenzione tutti gli aspetti e decidere successivamente se affondare o meno il colpo. Chukwueze, in scadenza di contratto nel 2024, avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento in rossonero, ma a oggi il Milan non ha ancora ufficialmente iniziato la trattativa con il Villarreal.

Se Chukwueze è uno dei nomi che maggiormente piace al Milan, la società rossonera ? sempre per il ruolo di esterno destro offensivo ? continua il pressing per provare ad arrivare a Reiss Nelson. Il classe 1999 è in scadenza di contratto con l?Arsenal e ha già raggiunto un?intesa di massima per prolungare con il suo attuale club, ma finché non ci sarà la firma sul rinnovo i rossoneri non smetteranno di provarci. Capitolo Kamada: restano da definire gli ultimi dettagli per l?arrivo del giapponese, svincolato dopo il termine del contratto con i tedeschi dell?Eintracht Francoforte.