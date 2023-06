Calcio: Mbappé, ‘futuro? La mia unica opzione è restare al Psg’

StrettoWeb

Parigi, 15 giu. – (Adnkronos) – “Lasciare Parigi? Per ora la mia unica opzione è restare al Psg e sono pronto a tornare alla ripresa degli allenamenti”. Dal ritiro della nazionale francese Kylian Mbappé smentisce le voci di un possibile addio al club parigino nel prossimo mercato estivo. Un tema di nuovo d’attualità dopo che l’attaccante francese ha comunicato al Psg di non voler esercitare l’opzione di rinnovo fino al 2025. “La lettera non è stata inviata di recente -sottolinea Mbappé alla vigilia del match di qualificazione a Euro 2024 contro Gibilterra-. Non c’è nulla che mi scandalizzi. La gente può parlare, ma non sa come stanno le cose”.

Il contratto di Mbappé, dunque, scadrà tra un anno: “Perché arrivare a scadenza? Non c’è niente da spiegare. So perché lo sto facendo e non c’è nessun problema”. Mbappé infine commenta le parole del presidente francese Emmanuel Macron proverà a convincerlo a restare a lungo a Parigi: “Che influenza ha il presidente? Sulla mia carriera oggi, nel 2023, nessuna. Vuole che resti a Parigi e il mio obiettivo è restare. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Penso alla partita con Gibilterra, questa è la mia unica preoccupazione. Quello che accade fuori è secondario”.