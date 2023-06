Calcio: Mancini, ‘la Spagna ha meritato di vincere, abbiamo fatto poco nella ripresa’

StrettoWeb

Enschede, 15 giu. – (Adnkronos) – “Hanno meritato di vincere, anche se hanno trovato il gol solo alla fine. Noi abbiamo impostato una partita un po’ diversa, ma abbiamo fatto poco nel secondo tempo”. Così il ct dell’Italia Roberto Mancini dopo la sconfitta per 2-1 contro la Spagna nella semifinale di Nations League.

“I ragazzi hanno messo tutto quello che potevano metterci”, aggiunge Mancini a Rai Sport prima di spiegare la scelta di giocare senza un centravanti di ruolo nella ripresa. “Pensavamo che Chiesa potesse dare un po’ più di profondità e non dare riferimenti. Qualche rammarico?Probabilmente il fatto di aver fatto una partita diversa dal solito”. Domenica sfida all’Olanda per il terzo posto. “Dobbiamo cercare di farla bene, come l’altra volta” .