Calcio: Immobile, ‘preso un gol per sfortuna, come occasione era giusto il pari’

StrettoWeb

Enschede, 15 giu. – (Adnkronos) – “Abbiamo lottato fino alla fine, ma abbiamo subito questo gol con un po’ di sfortuna. Ci prendiamo questa sconfitta, anche se brucia molto perché stavamo giocando bene”. Così l’attaccante dell’Italia Ciro Immobile dopo la sconfitta contro la Spagna per 2-1 in semifinale di Nations League. “Contro la Spagna è sempre difficile, hanno sempre la palla e ti stancano. A livello di gioco erano avanti, ma a livello di occasioni era giusto il pareggio”, aggiunge il bomber della Lazio che non commenta le parole del ct Mancini, critico con il secondo tempo dell’Italia. “Sono triste, mi rode tanto ed è difficile dare un giudizio”.