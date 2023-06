Calcio: Ibra, ‘è il momento di dire addio al pallone non a voi tifosi, sarò sempre del Milan’

StrettoWeb

Milano, 4 giu. (Adnkronos) – Al termine di Milan-Hellas che ha visto i rossoneri imporsi per 3-1, i 72mila di San Siro omaggiano Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese in mezzo al campo saluta tutti i compagni e lo staff del gruppo squadra rossonero. Abbraccia anche Massara, Scaroni, Maldini e Furlani e annuncia il suo addio al calcio giocato. “Non respiro ma va bene. Tanti ricordi e tante emozioni qua. La prima volta allo stadio. La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato felicità, la seconda volta mi avete dato amore. Voglio ringraziare la famiglia e tutti quelli che mi stanno vicino. Voglio ringraziare la mia seconda famiglia: i giocatori. Voglio ringraziare il mister e lo staff per la responsabilità che mi hanno dato. Voglio ringraziare i dirigenti per l’opportunità data. Ultimo, ma non per importanza, voglio ringraziare i tifosi. Mi avete ricevuto con le braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa, sarò milanista per tutta la vita. E’ arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi”, ha annunciato Ibra.