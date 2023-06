Calcio: c?è Giorgio Armani al ?Maradona?, De Laurentiis gli regala ?piede sinistro? Diego

StrettoWeb

Napoli, 4 giu. (Adnkronos) – C?è anche un ospite d?eccezione al ?Maradona? in occasione dell?ultima partita di campionato del Napoli. E? lo speaker ad annunciare nell?intervallo del match contro la Sampdoria (il primo tempo si è concluso zero a zero) Giorgio Armani. Lo stilista viene accolto dagli applausi dell?ex San Paolo. Il presidente della società calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis consegna ad Armani il calco del piede sinistro di Diego Armando Maradona. ?Giorgio è un uomo di sport?, assicura il patron azzurro. ?Quando penso al Napoli, penso alla bellezza??, sottolinea Armani.