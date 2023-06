Calcio: Antetokounmpo saluta Ibra, ‘carriera incredibile amico mio’

StrettoWeb

Milwaukee, 6 giu. – (Adnkronos) – Tra i tanti sportivi che hanno celebrato Zlatan Ibrahimovic per la fine della sua carriera, anche la stella dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo ? che si è sempre dichiarato come un grande fan di Ibra ? ha voluto salutare il campione rossonero con una delle sue frasi più celebri (“I leoni non si paragonano agli umani”) e i suoi complimenti (“Congratulazioni per una carriera incredibile amico mio”), condividendo la foto dell?esultanza di Zlatan dopo l?ultimo gol segnato in carriera contro l?Udinese.