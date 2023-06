Calcio: Allegri, ‘futuro? Che domani vado in vacanza al mare, ho due anni di contratto’

StrettoWeb

Udine, 4 giu. (Adnkronos) – “Devo ringraziare i ragazzi, abbiamo migliorato quanto fatto l’anno scorso, la Juve sul campo ha fatto 72 punti e nessuno questo può toglierlo ai ragazzi. I programmi futuri? Che domani vado a casa sicuro, al mare, per le vacanze e la famiglia. La società deve programmare cosa fare l’anno prossimo e mi metterò a disposizione come ho sempre fatto. Non c’è nessuna trattativa perchè ho due anni di contratto e sono a disposizione della società per programmare il lavoro come ho sempre fatto”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Max Allegri a Dazn al termine della stagione dei bianconeri. “Per la stagione, terzo posto, semifinale di Europa League e semifinale di Coppa Italia, potevamo fare meglio ma non sono alibi”, ha aggiunto Allegri.