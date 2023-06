Calcio: al via il valzer delle panchine, Italiano in pole per il Napoli, idea Tudor per la Juventus

StrettoWeb

Roma, 5 giu. – (Adnkronos) – Dopo la fine del campionato e la celebrazione ufficiale dello scudetto, per il Napoli parte l?era del dopo Spalletti. I campioni d?Italia in carica sono chiamati a sostituire l?artefice del capolavoro azzurro e secondo gli esperti di Snai la scelta potrebbe ricadere sull?attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, favorito numero uno, a 2,50, seguito dalla coppia Luis Enrique-Sergio Conceicao – due vecchie conoscenze del calcio italiano – a 4,50 volte la posta, mentre un arrivo in Campania dell?attuale ct azzurro Roberto Mancini sale a 5.

Più complessa invece la faccenda in casa Juventus, dove la posizione di Allegri è meno salda giorno dopo giorno. In caso di addio del mister toscano, la dirigenza bianconera pensa al ritorno di Igor Tudor, ex giocatore e già nello staff di Pirlo, che dopo aver ufficializzato l?addio dal Marsiglia è visto a Torino in quota a 2,75 su Sisal, seguito ancora da Vincenzo Italiano, a 6. Più lontano il ritorno di Antonio Conte, offerto a 8 e Gian Piero Gasperini, a 12.

Proprio Gasperini e Conte sono i favoriti per l?approdo sulla panchina della Roma in caso di addio di Josè Mourinho. Per i betting analyst di Goldbet comanda l?attuale tecnico dell?Atalanta, fissato a 6 con l?ex Tottenham primo inseguitore a 8. Più remota invece, a 25, la scelta di cuore che prende il nome di Daniele De Rossi, stessa quota di Thiago Motta, uno dei migliori allenatori dell?ultima stagione di Serie A.